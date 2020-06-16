УЗ возобновляет движение еще 50 электричек

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“Укрзализныця” продолжает возобновлять движение пригородных поездов. С 23 июня начнут курсировать еще 50 электричек.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, со вторника начнут курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу “Юго-Западная железная дорога”, а со среду – еще 23 поездов по филиалу “Южная железная дорога”.
На сегодняшний день в Украине курсируют 533 пригородных поезда.
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