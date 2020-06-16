Подрыв независимости Нацбанка угрожает международной поддержке Украины, - послы G7

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Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины. Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
Об этом заявили послы стран “Большой семерки” (G7) в Twitter.
Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.
“Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны”, – подчеркнули послы.
Напомним, украинский парламент потребовал проверить работу руководства Нацбанка и создать для этого временную следственную комиссию.
Рада хочет проверить, обеспечил ли в полной мере НБУ стабильность гривны в период с 2014 по 2020 годы. В парламенте считают, что политика НБУ не способствовала защите экономики страны от внешних негативных воздействий.
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