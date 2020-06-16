LG выпустила новый прозрачный дисплей (фото)

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Компания LG Electronics на этой неделе продемонстрировала свои новые дисплейные технологии на мероприятии InfoComm 2020 года, которое прошло с 16 по 18 июня. В частности, южнокорейский технический гигант представил новый LG LED Cinema Display и прозрачный сенсорный OLED-дисплей.
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LG LED Cinema Display, который предназначен для экранов в кинотеатрах, использует светодиодные модули высокой яркости. Производитель заявляет, что новая технология обеспечивает более равномерную подсветку, а картинка получается более реалистичной. Компания уже установила подобные дисплеи в тайваньской сети кинотеатров под названием Showtime Cinema.
_Фото:Portaltele.com.ua _
Кроме того, LG также представила свой новый прозрачный сенсорный OLED-экран, коэффициент пропускания света которого составляет 38%. Производитель утверждает, что он предназначен для коммерческого применения и подходит для использования в таких местах, как аэропорты, музеи и магазины. Несколько таких прозрачных дисплеев могут быть соединены практически бесшовно, подобное решение уже было реализовано магазином Top Golf.
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