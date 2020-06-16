Структурные маяки программы МВФ

Новая кредитная программа МВФ рассчитана на 18 месяцев. Средства – 5 млрд долларов – должны поступить в Украину четырьмя траншами.

Решение о каждом следующем транше МВФ будет принимать исходя из того, насколько выполняются критерии эффективности и структурные маяки программы. Контроль выполнения запланирован на 1 сентября, 1 декабря 2020 года, затем на 15 мая и 15 октября 2021-го.

Структурных маяков в программе отмечено девять:

Разработать планы сокращения “плохих” кредитов государственных банков – до конца июня 2020 года.

Пересмотреть тарифы на отопление и разработатьупрощенную процедуру замены поставщиков домохозяйствами – до конца августа 2020 года.

Сформировать новые организационные структуры и системы для реформируемых Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы – до конца сентября 2020 года.

Усилить корпоративное управление на госпредприятиях, в т. ч. принять новый корпоративный устав для НАК “Нафтогаз Украины”, в соответствии с корпоративными принципами OECP – до конца сентября 2020 года.

Внести изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов физлиц, чтобы усовершенствовать механизм ликвидации банков и возврата активов, – до конца октября 2020 года.

Внести изменения в закон о Высшем совете правосудия, которые позволят улучшить процесс отбора членов ВСП и гарантируют их безупречную репутацию и добросовестность – до конца октября 2020 года.

Принять изменения в закон о банковской деятельности, которые заполнят пробелы в эффективности корпоративного управления в соответствии с Базельскими принципами, – до конца ноября 2020 года.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны действовать как два отдельных юридических лица с центральными и территориальными офисами, а областные и другие подразделения ГНС , ГТС и Государственной фискальной службы прекращают свою деятельность – до 1 января 2021 года.

Государственная аудиторская служба Украины при участии внешних независимых аудиторов проведет проверку целевого использования бюджетных средств Фондом борьбы с COVID -19 – до конца марта 2021 года. Сам фонд просуществует максимум до 31 декабря 2020 года.

Справка Finance.ua:

Украина стала 167-м членом Международного валютного фонда в 1992 году. Всего за более 25 лет сотрудничества украинское правительство заключило 10 кредитных соглашений с МВФ .