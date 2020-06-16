Структурные маяки программы МВФ

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Новая кредитная программа МВФ рассчитана на 18 месяцев. Средства – 5 млрд долларов – должны поступить в Украину четырьмя траншами.
Решение о каждом следующем транше МВФ будет принимать исходя из того, насколько выполняются критерии эффективности и структурные маяки программы. Контроль выполнения запланирован на 1 сентября, 1 декабря 2020 года, затем на 15 мая и 15 октября 2021-го.
Структурных маяков в программе отмечено девять:
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