Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)

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Opera представила новую версию первого и единственного в мире игрового браузера Opera GX. Браузер получил новые функции, включая поддержку Discord, функции Hot Tabs Killer и принудительного затемнения ярких веб-страниц.
Браузер Opera GX был впервые представлен в июне прошлого года на конференции E3 в Лос-Анджелесе.
С нативной интеграцией в боковой панели Twitch, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram Opera GX упрощает онлайн-общение с друзьями и помогает быть в курсе происходящих онлайн-трендов и стримов.
“Наши пользователи активно нас просили о нативной поддержке Discord, и мы это сделали. Теперь оставаться на связи со своими сообществами стало еще легче”, – отметил Мачей Коцемба, создатель Opera GX и директор по продукту Opera.
Встроенная поддержка Discord:
Фото: Opera
Hot Tabs Killer:
Фото: Opera
Функция Force Dark Pages:
Фото: Opera
Браузер с ограничителями потребления CPU, RAM и емкости сети:
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