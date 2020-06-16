Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)

Opera представила новую версию первого и единственного в мире игрового браузера Opera GX. Браузер получил новые функции, включая поддержку Discord, функции Hot Tabs Killer и принудительного затемнения ярких веб-страниц.

Браузер Opera GX был впервые представлен в июне прошлого года на конференции E3 в Лос-Анджелесе.

С нативной интеграцией в боковой панели Twitch, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram Opera GX упрощает онлайн-общение с друзьями и помогает быть в курсе происходящих онлайн-трендов и стримов.

“Наши пользователи активно нас просили о нативной поддержке Discord, и мы это сделали. Теперь оставаться на связи со своими сообществами стало еще легче”, – отметил Мачей Коцемба, создатель Opera GX и директор по продукту Opera.

Встроенная поддержка Discord:

Discord стал местом, где уже обсуждают не только темы, связанные с играми, и даже начал использоваться школами в качестве платформы для проведения дистанционных уроков.



Фото: Opera

Hot Tabs Killer:

функция позволяет идентифицировать наиболее прожорливые вкладки и закрывать их для предотвращения избыточной нагрузки на компьютер или ноутбук.



Фото: Opera

Функция Force Dark Pages:

браузер Opera GX был изначально создан в темной цветовой гамме, чтобы не напрягать глаза пользователей во время браузинга;

с новой функцией теперь любая веб-страница будет также автоматически затемняться, даже если изначально она была очень яркой;

данная функция в настоящее время находится в бета-версии и ее необходимо самостоятельно активировать в настройках.



Фото: Opera

Браузер с ограничителями потребления CPU, RAM и емкости сети:

в браузере реализован механизм контроля потребления браузером ресурсов компьютера: Opera GX позволяет ограничивать свои аппетиты путем выставления лимитов на использование браузером CPU и RAM , а также емкости сети;