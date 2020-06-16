Межбанк: расчеты бизнеса будут мотиватором рынка

Пятница на валютном межбанке пройдет под знаком расчетов бизнеса с бюджетом. Это будет ключевым мотиватором рынка сегодня.

Продажи последних дней Нафтогаза (через госбанки) продолжатся, на что очень рассчитывают желающие купить валюту по минимальным котировкам. Они будут стараться максимально занизить котировки на торгах и единственными игроками, которые могут спутать им подобные ожидания – будут НБУ и нерезиденты, работающие через СИТИбанк. По факту, ценники Нацбанка и нерезидентов способны полностью формировать курсовой тренд в течение пятничной сессии.

Учитывая период бюджетных платежей у клиентов – традиционный “пятничный эффект” со снижением деловой активности перед выходными сработает лишь частично. Рынок останется полностью зависимым от выхода на торги крупных игроков и их курсовых задач.

По нашим прогнозам, 19 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,82 гривен с объемами операций до $225 млн при заключении до 500-590 сделок.

На момент написания статьи Нацбанк уже вышел на рынок и купил $20 млн по 26,72 гривен, чем не дал котировкам просесть ниже порога в 26,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,73 / 26,75

евро – 29,97 / 29,99

российский рубль – 0,3834 / 0,3841

Курсы валют на Межбанке

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