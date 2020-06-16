0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Межбанк: расчеты бизнеса будут мотиватором рынка

Межбанк: расчеты бизнеса будут мотиватором рынка

Пятница на валютном межбанке пройдет под знаком расчетов бизнеса с бюджетом. Это будет ключевым мотиватором рынка сегодня.

Продажи последних дней Нафтогаза (через госбанки) продолжатся, на что очень рассчитывают желающие купить валюту по минимальным котировкам. Они будут стараться максимально занизить котировки на торгах и единственными игроками, которые могут спутать им подобные ожидания – будут НБУ и нерезиденты, работающие через СИТИбанк. По факту, ценники Нацбанка и нерезидентов способны полностью формировать курсовой тренд в течение пятничной сессии.

Учитывая период бюджетных платежей у клиентов – традиционный “пятничный эффект” со снижением деловой активности перед выходными сработает лишь частично. Рынок останется полностью зависимым от выхода на торги крупных игроков и их курсовых задач.

По нашим прогнозам, 19 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,82 гривен с объемами операций до $225 млн при заключении до 500-590 сделок.

На момент написания статьи Нацбанк уже вышел на рынок и купил $20 млн по 26,72 гривен, чем не дал котировкам просесть ниже порога в 26,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,73 / 26,75
евро – 29,97 / 29,99
российский рубль – 0,3834 / 0,3841

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.