До конца года 4G будет доступен по всей стране

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц.

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

“Согласно Указу Президента Украины № 497 от 08 июля 2019 года «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету» и утвержденной НКРСИ «Дорожной карте мероприятий по рефармингу», 19 июня 2020 года телеком операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами диапазона 900 МГц”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

использование «низких» радиочастот обеспечит мобильным операторам возможность внедрять связь 4G по всей стране, в частности в населенных пунктах с численностью населения 2000 человек, в сельской местности и на автодорогах.

Где будут заменять радиочастоты:

уже летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в восьми Западных областях Украины, из которых первой стала Закарпатская;

в дальнейшем мероприятия по рефармигну будут охватывать другие регионы Украины и полностью завершатся к концу 2020 года.

“Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключить на короткое время и перезагрузить свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при наименьшей нагрузке на сети, что позволит минимизировать возможное снижение качества связи”, – сообщается в пресс-релизе.

Справка Finance.ua:

Современная технология LTE предоставляет абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости, иметь более стабильное и качественное интернет-соединение на всей территории Украины.

Согласно условиям новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G покрытием 90% населения страны, включая населенные пункты с населением от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру и тому подобное.

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