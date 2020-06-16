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В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги

В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Как рассказал сайту “Сегодня” кандидат юридических наук и общественный деятель Сергей Войченко, проверка данных о льготнике сейчас осуществляется в три этапа:

  • превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;
  • текущая верификация – в процессе назначения пособия;
  • ретроспективная верификация – после выплат от государства.

После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, нужно ли человеку вернуть полученные деньги.

“В случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены, начислены и / или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие их, направляют таким реципиентам требование о возврате неправомерно или чрезмерно полученной государственной выплаты. В случае несогласия с решением, он может обжаловать его в установленном законом порядке. Споры в случае отказа людей добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке”, – объясняет Войченко.

Эксперт добавляет, что только в 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат. По результатам проверки оказалось, что дополнительно нужно проверить 12,9 млн получателей. И только за октябрь прошлого года было подтверждено 14,7 тыс. случаев неправомерного получения выплат на сумму 27,4 млн грн, которые нужно было вернуть в бюджет.

Справка Finance.ua:

  • Минсоцполитики упростило назначение социальных пособий, переоформление субсидий в период карантина.
  • Всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев не будут лишать.

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По материалам Сегодня
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