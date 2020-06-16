Во время карантина упрощено назначение пособий и переоформление субсидий - Лазебная

Минсоцполитики упростило назначение социальных пособий, переоформление субсидий в период карантина.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга по итогам 100 дней работы правительства.

Она отметила, что по инициативе Минсоцполитики был принят ряд решений правительства по упрощению назначения социальных пособий, переоформлению субсидий во время картина с целью комплексного усиления социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Основные показатели:

более 2 млн семей была автоматически переназначена и выплачена в полном размере государственная социальная помощь в период карантина;

более 3 млн домохозяйств осуществлено автоматическое, без их обращения, переназначение субсидий;

для людей, потерявших работу в период карантина, был упрощен порядок получения субсидий;

на 50 % увеличены социальные нормативы на пользование жилищно-коммунальными услугами субсидиантов;

запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.

Также она сообщила, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 тысяч 400 гривен.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины планирует перейти исключительно на наличную форму выплат жилищной субсидии.

Всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев не будут лишать.

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