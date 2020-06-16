Во время карантина упрощено назначение пособий и переоформление субсидий - Лазебная

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Минсоцполитики упростило назначение социальных пособий, переоформление субсидий в период карантина.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга по итогам 100 дней работы правительства.
Она отметила, что по инициативе Минсоцполитики был принят ряд решений правительства по упрощению назначения социальных пособий, переоформлению субсидий во время картина с целью комплексного усиления социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.
Основные показатели:
Также она сообщила, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 тысяч 400 гривен.
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