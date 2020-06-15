Межбанк: в итоге выиграла гривна и НБУ

Четверг на валютном межбанке прошел менее динамично, чем мы ожидали в утреннем прогнозе. Но позитивно для гривны и для НБУ.

Общая закономерность в поведении участников рынка сохранилась – продавцы и покупатели пытались каждый “перехитрить” другого, чтобы выиграть на курсе.

Продавцы старались продаваться на пике котировок и “не светили” все объемы предложения. А покупатели снова были привередливыми по курсу и боролись за каждую копейку – то уходя ненадолго с торгов, то быстро скупая валюту в моменты, когда котировки проседали ниже среднего по дню уровня.

В итоге выиграл Нацбанк (он купил свои $20 млн по 26,77 гривен в первой половине сессии) и в какой-то степени – самые стойкие покупатели (под конец сессии они смогли закрыть свои сделки уже по 26,75 гривен, что было на 7 копеек дешевле утренних ценников).

Среди продавцов опять выделялся Укргазбанк. Он достаточно долго продавал доллар в пределах уровня 26,76 гривен и по слухам среди участников рынка – это снова была валюта Нафтогаза.

Ход торгов:

В первый час особого количества сделок не было. И покупатели, и продавцы приценивались. Но в конечном итоге – предложение превысило спрос и с утренних 26,79/26,82 доллар к 11 часам подешевел до 26,78/26,80 гривен. Покупатели все больше торговались, а продавцы часто делали вид, что “уходят с рынка”, чтобы как-то сбить аппетиты покупателей в части занижения котировок.

Ближе к 12 часам НБУ быстро купил свои $20 млн по 26,77 гривен и практически сразу на торгах появился Укргаз с долгоиграющей продажей по 26,76. На 12:00 котировки еще находились на отметке 26,765/26,785 гривен, но к обеду доллар подешевел уже до 26,745/26,765.

После обеда предложение продолжало превышать спрос, и к 15 часам курс опустился до 26,735/26,755 гривен, а к 16:00 – до 26,725/26,745.

Некоторые участники рынка пытались еще больше “придавить” курс с целью в 26,70 гривен за доллар, но тут уже этой инициативы не поддержали продавцы и даже спекулянты. Поэтому сессия завершилась позитивно для гривны, но на уровне чуть более высоком,чем хотели самые отчаянные покупатели – 26,73/26,75.

Главные события 18 июня на межбанке:

Доллар за день подешевел с утренних 26,79/26,82 гривен до 26,73/26,75 к концу сессии; НБУ купил $20 млн по 26,77 гривен в первой половине дня и больше на рынок не выходил; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7775 гривен, а официальный на 19 июня установлен на отметке 26,7633 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,73 / 26,75

евро – 30,03 / 30,05

российский рубль – 0,3844 / 0,3848

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1214 / 1,1216

Курсы валют на Межбанке

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