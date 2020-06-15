Как действовать при незаконной остановке автомобиля полицией

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Остановка полицейскими на дороге всех автомобилей подряд по причине “Проверка документов” или “Операция оружие-взрывчатка”, то есть по основаниям, не предусмотренным законом, иногда случается.
Такие действия полицейских грубо нарушают права водителей. При этом отсутствие надлежащего реагирования водителями на такие случаи порождает повторные многочисленные безосновательные остановки.
Если Вы были остановлены инспектором полиции незаконно, вы имеете полное право обратиться с жалобой на неправомерные действия работника полиции к его руководству или в подразделение полиции высшего уровня. Если же в действиях полицейского, по вашему мнению, есть признаки уголовного правонарушения, то вы имеете право обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях инспектора признаков преступления.
При наличии такой жалобы в отношении действий полицейского будет проводиться проверка с истребованием у него объяснения относительно незаконной остановки.
По результатам рассмотрения жалобы, такого полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности, либо при наличии оснований – к уголовной. Дисциплинарная ответственность включает также увольнение со службы в полиции.
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