Правительство Испании объявило план спасения туризма на 4,26 миллиарда евро

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Правительство Испании объявило в этот четверг об ожидаемом плане поддержки туризма, который позволит вложить в отрасль 4,262 млрд евро.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на El Pais.
План был очень ожидаемым, учитывая потребности туристического сектора, который генерирует более 12% ВВП Испании после остановки последних трех месяцев из-за пандемии. Тем более перед летним сезоном, который, как ожидается, продемонстрирует падение особенно в связи с прибытием иностранных туристов. Поэтому одним из этапов станет помощь авиакомпаниям в стимулировании прибытия наибольшего количества путешественников из-за пределов Испании.
“Это важный план помощи туризму”, – подчеркнул премьер-министр Педро Санчес.
Он заверил, что помощь будет базироваться на пяти основных столпах: укрепление страны как безопасного направления; меры поддержки компаний в туристическом секторе; повышение конкурентоспособности туристического сектора (850 млн евро на устойчивость и цифровизацию); туристическая разведка с созданием новой системы наблюдения и использования всех маркетинговых и рекламных инструментов для национального и международного туризма.
Санчес заверил, что туризм жизненно важен для Испании, тем более что его влияние – не только экономическое: “Он имеет большое значение для внешнего имиджа и репутации нашей страны”.
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