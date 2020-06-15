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В Раде хотят проверить работу Нацбанка

В Раде хотят проверить работу Нацбанка

В Верховной раде хотят проверить работу руководства Национального банка Украины. Для этого предлагают создать соответствующую временную следственную комиссию.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев внес на рассмотрение парламента проект постановления о докладе председателя Национального банка Украины.

По мнению автора постановления, политика НБУ в течение как 2019 года и в начале 2020 года, так и в течение последних 5 лет была направлена исключительно на достижение цели по инфляции.

Постановление предлагает установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечил в полной мере стабильность гривны.

В проекте указано, что денежно-кредитная политика НБУ негативно повлияла на экономику страны, в частности путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике.

“Политика Национального банка Украины не способствовала защите экономики от внешних негативных воздействий в течение 2019 года и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит – была неэффективной”, – пишет парламентарий.

Подчеркнем, постановление предлагает создать ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий планирует оставаться на своем посту до завершения каденции.

По материалам РБК-Украина
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