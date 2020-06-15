В Раде хотят проверить работу Нацбанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной раде хотят проверить работу руководства Национального банка Украины. Для этого предлагают создать соответствующую временную следственную комиссию.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев внес на рассмотрение парламента проект постановления о докладе председателя Национального банка Украины.
По мнению автора постановления, политика НБУ в течение как 2019 года и в начале 2020 года, так и в течение последних 5 лет была направлена исключительно на достижение цели по инфляции.
Постановление предлагает установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечил в полной мере стабильность гривны.
В проекте указано, что денежно-кредитная политика НБУ негативно повлияла на экономику страны, в частности путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике.
“Политика Национального банка Украины не способствовала защите экономики от внешних негативных воздействий в течение 2019 года и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит – была неэффективной”, – пишет парламентарий.
Подчеркнем, постановление предлагает создать ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.
Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий планирует оставаться на своем посту до завершения каденции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1778 14
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 8009 11
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий8 ч. назад - 823 10
Рада списала долги старого энергорынкаВчера, 15:43 - 826 5
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня5 ч. назад - 1201 4
День финансов, 17 июня: недетская битва monobank vs ПриватБанк, сумма для недостроев "Укрбуда", "гарантированные" 800 тыс.Вчера, 17:41 - 6927
Минфин планирует существенно увеличить сумму возмещения для депозитовВчера, 17:04 - 2485 3
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1778 14
Wizz Air возобновляет полеты из Украины6 ч. назад - 1706
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому5 ч. назад - 1275
Илон Маск будет посылать ракеты на Марс с океана13 мин. назад
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1102
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 299 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7813 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 599