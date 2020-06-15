Финкомитет Рады оценил деятельность главы НБУ Смолия

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия.

Комитет на заседании рекомендовал Раде принять этот проект постановления.

«Только что поддержано постановление по Нацбанку. Фракция Голос не голосовала и не будет голосовать в зале за этот документ. Довольно странно в принципе принимать подобные решения относительно независимой институции. Тем более сразу после обязательства перед МВФ сохранить эту независимость. Просто хочу напомнить коллегам, что «выпуститься с МВФ», как планирует Минфин, и быть исключенными без права восстановления – две большие разницы», – написал первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк («Голос»).

Комитет поддержал это постановление голосами 18 депутатов, трое были против, а двое воздержались.

Финальную версию проекта постановления комитет не обнародовал, но раньше она содержала жесткие формулировки о пирамиде ОВГЗ и необходимости расследования деятельности НБУ с 2014 года.

«На основании каких норм закона подготовлено это постановление, или это собственная инициатива нескольких депутатов? Потому что мы не обязаны принимать такое постановление, заслушав каждый раз того или иного регулятора», – заявила член комитета Нина Южанина («Европейская солидарность»).

По ее словам, поскольку в Раде Смолий выступил с докладом, а не отчетом, Верховная Рада не может принимать никаких постановлений по итогам такого доклада.