Opel представил новый электрический фургон Vivaro (фото)

Компания Opel представила новый полностью электрический пассажирский фургон Vauxhall Vivaro-e Life.

Новинка оснащается аккумулятором емкостью 50 кВт*ч и имеет запас хода до 230 километров. Автомобиль получил один электрический двигатель мощностью 134 лошадиных силы (260 Нм крутящего момента).

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Максимальная скорость Vivaro-e Life ограничена на отметке в 130 км/час. Стандартное зарядное устройство может полностью зарядить батарею фургона за 8 часов, а специализированная быстрая зарядка наполнит аккумулятор на 80% за 30 минут.



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Новинка будет предлагаться с двумя версиями длины кузова, а также в 5-, 6-, 7 – или 8-местном вариантах. Фургону будут доступны климатическая установка, передние и задние парктроники, камера кругового обзора, система мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой CarPlay и Android Auto, 10 динамиков аудиосистемы, обивка салона кожей и передние кресла с функцией массажа.



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Продажи нового Vauxhall Vivaro-e Life могут начаться уже летом текущего года.