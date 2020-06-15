Стало известно, кто выиграл конкурс на главу Ощадбанка

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Об этом сообщает FinClub.

17 июня члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы и вечером провели голосование.

“Они все перессорились несколько раз, – рассказал FinClub знакомый с голосованием источник. – Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн”.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по “непредсказуемым внешним обстоятельствам”, так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

“Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается”, – заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.