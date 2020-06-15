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IKEA вернет кризисную помощь 9 странам - не понадобилась

IKEA вернет кризисную помощь 9 странам - не понадобилась

Мебельная компания IKEA вернет правительственную помощь при коронавирусном кризисе девяти странам, поскольку ее финансовое положение не пострадало настолько, как ожидалось.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на The Local.

IKEA заявила, что получила помощь от Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США, но не стала раскрывать сумму.

IKEA поддерживает связи с правительствами девяти стран по возврату государственной помощи, которую мы получили, чтобы покрыть зарплату коллегам в разгар пандемии”, – заявила AFP пресс-секретарь компании Ingka Group, которая управляет большинством розничных операций IKEA.

“Пока никто не знает, как все будет дальше развиваться, но мы теперь лучше понимаем влияние кризиса на наш бизнес и решили вернуть помощь, потому что это правильно”, – сказала Тольга Онку, менеджер по розничным операциям Ingka.

Сначала Ingka Group ожидала, что “спрос снизится от 70 до 80 процентов”, но когда магазины снова открылись, группа ощутила больший, чем ожидалось, спрос на товары.

По материалам Економічна Правда
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