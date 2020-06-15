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Межбанк: продолжатся ли "игры в прятки"

Межбанк: продолжатся ли "игры в прятки"

Четверг опять пройдет очень динамично на валютном рынке. Как и во все последние дни – особого избытка валюты не будет. Но не потому что его фактически нет, а в силу изменившейся тактики всех участников торгов. Если ранее продавцы активно продавали всю валюту на опасениях ее проседания в течение дня – то теперь они делают это порционно и активно пытаются вздернуть курс в моменты выхода крупных покупателей (в первую очередь – иностранцев). Покупатели тоже не готовы в такой ситуации сразу “светить” свои объемы покупок, чтобы “не баламутить” рынок и предпочитают делать свои покупки только в моментах по их мнению низких уровней котировок.

Именно такие вот “игры в прятки” основных покупателей и продавцов приводят к периодическим колебаниям на межбанке в последнюю неделю-две. Во многом это связано и с желанием Нафтогаза (как крупнейшего продавца валюты) максимально дорого продавать свою валюту перед предстоящими платежами в бюджет.

А в остальном – начинается период бюджетных платежей у клиентов и это будет главным драйвером на валютном рынке в этот четверг и пятницу.

Лихорадить межбанк будет и сегодня, так как такая смена тактики продавцов и покупателей приводит к быстро меняющемуся соотношению спроса и предложения на торгах и как следствие – смене курсового тренда в течение дня.

Объемы операций на торгах по нашим прогнозам в четверг будут находиться в пределах до $195-225 млн при заключении до 500-590 сделок.

По нашим прогнозам, 18 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,70-26,90 гривен с сохранением полной зависимости курсового тренда от выходов и задач крупных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,80
евро – 30,04 / 30,06
российский рубль – 0,3842 / 0,3847

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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