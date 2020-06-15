Федоров анонсировал новую возможность приложения "Дія"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Скоро в приложении “Дія” появится новая возможность, которая позволит поделиться цифровой копией, для этого будет нужна только “Дія 2.0” или e-mail.
Об этом написал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в FACEBOOK.
“Мы нашли еще один способ, как учреждения и компании будут принимать Дію, а вы — будете пользоваться цифровыми документами. Скоро запускаем их шеринг из Дії — возможность поделиться цифровой копией. Наконец-то вы не вернетесь домой за паспортом, если на почте отказались принять электронный”, – написал он.
Так, по словам Федорова, ксерокопии останутся в прошлом.
“При получении посылок или переводов в банке, стоимость которых более 5 000 грн, уже не нужно подписывать бумажные копии. Представителю официальной организации нужна только Дія 2.0 или e-mail, чтобы получить копию. Относительно механизма и защиты. Менеджер учреждения в случае запроса документа отсканирует штрих-код в приложении. Вы получите уведомление о запросе банком/отделением своей копии паспорта. Достаточно подтвердить и выбрать способ передачи: через Дію или на мейл”, – добавил он.
Федоров отмечает, что цифровой копией не сможет воспользоваться злоумышленник или третья сторона.
“Вложенный документ подписан цифровой подписью Дії и зашифрован. Мы укажем назначение копии и для кого выдана. Данные передает сам человек. Дія их не сохраняет, а только запрашивает и доставляет в банк или другое учреждение. Реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции”, – заключает министр.
По его словам, сейчас планируют сделать технологию доступной в торговых учреждениях и разработать дистанционный сервис шеринга.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2813 14
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1354 12
Цены на клубнику в Украине упалиВчера, 13:35 - 2723 12
Карантин в Украине продлят до конца июляВчера, 14:50 - 2612 11
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 6710 9
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 6710 9
День финансов, 17 июня: недетская битва monobank vs ПриватБанк, сумма для недостроев "Укрбуда", "гарантированные" 800 тыс.Вчера, 17:41 - 6369
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»Вчера, 12:02 - 4679 9
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2813 14
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2725
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1036
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 283 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7709 2
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 588
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2506 2