Федоров анонсировал новую возможность приложения "Дія"

Скоро в приложении “Дія” появится новая возможность, которая позволит поделиться цифровой копией, для этого будет нужна только “Дія 2.0” или e-mail.

Об этом написал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в FACEBOOK.

“Мы нашли еще один способ, как учреждения и компании будут принимать Дію, а вы — будете пользоваться цифровыми документами. Скоро запускаем их шеринг из Дії — возможность поделиться цифровой копией. Наконец-то вы не вернетесь домой за паспортом, если на почте отказались принять электронный”, – написал он.

Так, по словам Федорова, ксерокопии останутся в прошлом.

“При получении посылок или переводов в банке, стоимость которых более 5 000 грн, уже не нужно подписывать бумажные копии. Представителю официальной организации нужна только Дія 2.0 или e-mail, чтобы получить копию. Относительно механизма и защиты. Менеджер учреждения в случае запроса документа отсканирует штрих-код в приложении. Вы получите уведомление о запросе банком/отделением своей копии паспорта. Достаточно подтвердить и выбрать способ передачи: через Дію или на мейл”, – добавил он.

Федоров отмечает, что цифровой копией не сможет воспользоваться злоумышленник или третья сторона.

“Вложенный документ подписан цифровой подписью Дії и зашифрован. Мы укажем назначение копии и для кого выдана. Данные передает сам человек. Дія их не сохраняет, а только запрашивает и доставляет в банк или другое учреждение. Реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции”, – заключает министр.

По его словам, сейчас планируют сделать технологию доступной в торговых учреждениях и разработать дистанционный сервис шеринга.

Справка Finance.ua:

За четыре с половиной месяца работы мобильного приложения “Дія” появилось 6 электронных документов и 3,6 млн пользователей.

Согласно Закону, заграничный биометрический паспорт предоставляет украинцам такие же возможности, как и обычный внутренний или ID-карта.

Недавно Госпогранслужба сообщила о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Ведь электронные документы действительны только на территории Украины. Однако использование заграничного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.

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