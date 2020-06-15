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WhatsApp запустил денежные переводы через Facebook Pay

WhatsApp запустил денежные переводы через Facebook Pay

Мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов через платежную систему Facebook для бразильских пользователей.

Об этом сообщил основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.

Указано, что платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила еще осенью 2019 года.

Предполагается, что с помощью этой системы пользователи смогут отправлять деньги или оплачивать покупки в местных компаниях просто в мессенджере.

В WhatsApp отмечают, что в Бразилии насчитывается более 10 млн малых и микропредприятий.

“Теперь клиенты могут не только просмотреть каталог магазина, но и рассчитаться за приобретенные в нем товары”, — уточнили в компании.

При этом новый платежный сервис поддерживает карты бразильских банков Banco do Brasil, Nubankи Sicredi. Также компания сотрудничает с ведущей платежной системой в Бразилии — Cielo.

По материалам Дело
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