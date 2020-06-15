WhatsApp запустил денежные переводы через Facebook Pay

Мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов через платежную систему Facebook для бразильских пользователей.

Об этом сообщил основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.

Указано, что платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила еще осенью 2019 года.

Предполагается, что с помощью этой системы пользователи смогут отправлять деньги или оплачивать покупки в местных компаниях просто в мессенджере.

В WhatsApp отмечают, что в Бразилии насчитывается более 10 млн малых и микропредприятий.



“Теперь клиенты могут не только просмотреть каталог магазина, но и рассчитаться за приобретенные в нем товары”, — уточнили в компании.

При этом новый платежный сервис поддерживает карты бразильских банков Banco do Brasil, Nubankи Sicredi. Также компания сотрудничает с ведущей платежной системой в Бразилии — Cielo.