WhatsApp запустил денежные переводы через Facebook Pay

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов через платежную систему Facebook для бразильских пользователей.
Об этом сообщил основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.
Указано, что платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила еще осенью 2019 года.
Предполагается, что с помощью этой системы пользователи смогут отправлять деньги или оплачивать покупки в местных компаниях просто в мессенджере.
В WhatsApp отмечают, что в Бразилии насчитывается более 10 млн малых и микропредприятий.
“Теперь клиенты могут не только просмотреть каталог магазина, но и рассчитаться за приобретенные в нем товары”, — уточнили в компании.
При этом новый платежный сервис поддерживает карты бразильских банков Banco do Brasil, Nubankи Sicredi. Также компания сотрудничает с ведущей платежной системой в Бразилии — Cielo.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2598 13
Цены на клубнику в Украине упалиВчера, 13:35 - 2446 11
Карантин в Украине продлят до конца июляВчера, 14:50 - 2424 10
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1135 9
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»Вчера, 12:02 - 4464 8
День финансов, 17 июня: недетская битва monobank vs ПриватБанк, сумма для недостроев "Укрбуда", "гарантированные" 800 тыс.Вчера, 17:41 - 6064
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 5913 7
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»Вчера, 12:02 - 4464 8
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2704
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2598 13
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 990
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 270 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7668 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 582
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2491 2