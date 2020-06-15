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Президент назначил главу Киевской ОГА (фото)

Президент назначил главу Киевской ОГА (фото)

Президент Украины назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

Такой указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе Зеленского говорится, “назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации”.

Перед этим президент уволил Володина с должности в.и.о. главы Киевской области.

Добавим, Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации. До этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП “Электронмаш”.

До этого Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской ОГА.

По материалам РБК-Украина
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