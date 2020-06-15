Нынешний мировой экономический рост будет отрицательным — ОПЕК

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В Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) ожидают отрицательный рост мирового ВВП в этом году.
Об этом говорится в обнародованном ОПЕК экономическом отчете за июнь.
“Прогнозируется, что в 2020 году мировая экономика сократится на 3,4% в сравнении с 2019-м, когда мировая экономика выросла на 2,9%”, – отмечается в документе.
По мнению аналитиков ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году уменьшится на 9,1 млн баррелей в день, при этом во втором квартале показатель падения спроса составит 17,3 млн баррелей в день.
В отчете также обращается внимание, что цены на сырую нефть в мае выросли с учетом существенного улучшения физических условий на рынках.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Камнем преткновения стала позиция России, которая отказалась ужесточать ограничения, как это предлагала Саудовская Аравия. После этого цены на нефть, которые и так испытывали давление из-за пандемии коронавирус, стремительно пошли вниз.
На этом фоне 12 апреля во время министерского заседания стран-экспортеров нефти в ОПЕК+ формате была принята новая договоренность, которая предусматривала суточное снижение общей добычи нефти на 9,7 млн баррелей, начиная с 1 мая. Планировалось, что этот период продлится два месяца — до 30 июня.
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