Деньги до зарплаты: чем может помочь рейтинг МФО

С послаблением карантина люди возвращаются на работу, но деньги до зарплаты все равно нужны. Поэтому растет и спрос на микрокредиты. Тем более, что МФО активно возвращаются на рынок и возобновляют займы.

Например, с помощью Finance.ua уже с июня можно за несколько кликов получить деньги от таких МФО, как CreditUp, Alexcredit, Ultracash, Eurogroshi, Gofingo и многих других.

А чтобы выбрать условия кредита, которые будут максимально удобными, а обслуживание – качественным, советуем воспользоваться рейтингом микрофинансовых организаций.

Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

Как оценивали МФО? Мы сравнили 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оценивали по 5 ключевым критериям:

доступность и актуальность информации на сайте;

наличие BankID;

качественная поддержка пользователей;

количество каналов погашения займа;

наличие программ лояльности.

Таким образом мы определили, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас: