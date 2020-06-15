Деньги до зарплаты: чем может помочь рейтинг МФО

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С послаблением карантина люди возвращаются на работу, но деньги до зарплаты все равно нужны. Поэтому растет и спрос на микрокредиты. Тем более, что МФО активно возвращаются на рынок и возобновляют займы.
Например, с помощью Finance.ua уже с июня можно за несколько кликов получить деньги от таких МФО, как CreditUp, Alexcredit, Ultracash, Eurogroshi, Gofingo и многих других.
А чтобы выбрать условия кредита, которые будут максимально удобными, а обслуживание – качественным, советуем воспользоваться рейтингом микрофинансовых организаций.
Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.
Как оценивали МФО? Мы сравнили 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оценивали по 5 ключевым критериям:
Таким образом мы определили, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас:
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