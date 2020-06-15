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Деньги до зарплаты: чем может помочь рейтинг МФО

Деньги до зарплаты: чем может помочь рейтинг МФО

С послаблением карантина люди возвращаются на работу, но деньги до зарплаты все равно нужны. Поэтому растет и спрос на микрокредиты. Тем более, что МФО активно возвращаются на рынок и возобновляют займы.

Например, с помощью Finance.ua уже с июня можно за несколько кликов получить деньги от таких МФО, как CreditUp, Alexcredit, Ultracash, Eurogroshi, Gofingo и многих других.

А чтобы выбрать условия кредита, которые будут максимально удобными, а обслуживание – качественным, советуем воспользоваться рейтингом микрофинансовых организаций.

Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

Как оценивали МФО? Мы сравнили 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оценивали по 5 ключевым критериям:

  • доступность и актуальность информации на сайте;
  • наличие BankID;
  • качественная поддержка пользователей;
  • количество каналов погашения займа;
  • наличие программ лояльности.

Таким образом мы определили, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас:

Рейтинг микрофинансовых организаций 🏆

По материалам Finance.UA
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