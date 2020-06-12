Кабмин упростил получение "доступных кредитов"

Кабинет Министров принял постановление, которым изменяется порядок предоставления “доступных кредитов 5-7-9%” для бизнеса. Снято несколько ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы почти каждый день обсуждаем со специалистами банков-партнеров, как работает программа и как сделать ее доступнее. Сегодня на заседание Правительства был вынесен и принят новый пакет изменений, наработанный совместно с ними и Минфином, который урегулирует выявленные проблемы и повысит эффективность программы», – комментирует решение правительства заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Что планируют изменить:

смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;

снять ограничения по направлениям использования средств, полученных субъектами предпринимательства для финансирования оборотного капитала;

снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения только по размеру госпомощи;

привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы «Доступные кредиты «5-7-9%».

“Важно, микро- и малый бизнес сможет обратиться за получением кредитов по новым правилам сразу после внесения Советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в программы «Доступные кредиты 5-7-9» и обновление соглашений с уполномоченными банками”, – сообщают в Кабмине.

Справка Finance.ua:

Украинские банки на прошлой неделе дали еще 34 кредита в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” на сумму 23,71 млн грн, а с февраля бизнес получил уже 639 кредитов на 404,76 млн грн в рамках этой программы.

Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе “5-7-9” фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.