В Украине до конца года заработают 54 комплекса "Взвешивания в движении"

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По всей территории Украины до конца 2020 года заработают 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”).
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.
“Следовательно, сейчас продолжаются тендерные закупки 23 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля WiM. Еще 25 площадок планируется установить за счет Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения. В итоге, до конца года на дорогах Украины заработают 54 комплекса “Взвешивания в движении”. Также будет обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на их базе также может быть запущена система автоматического взимания штрафов.
Кроме этого, Кабинет Министров передал в профильный комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Уктрансбезопасность) габаритно-весового контроля (ГВК). Он предоставит органам местной власти возможность устанавливать автоматические комплексы ГВК. Контроль будет осуществляться без участия инспекторов Укртрансбезопасности, а часть штрафов будет направляться в местные бюджеты.
Также до конца года планируется внедрение центра обработки данных Укртрансбезопасности для полной автоматизации процессов, оперативной работы и минимизации влияния человеческого фактора.
“Наша главная цель – наладить эффективную работу Укртрансбезопасности, которая будет укомплектована инспекторами с достойной оплатой труда и техникой. Например, в Польше эффективно действует система работы инспекции дорожного транспорта, которая является отдельным органом, не подчиненным Министерству внутренних дел. Нам стоит позаимствовать именно польский опыт, когда Укртрансбезопасность будет действовать в координации с полицией”, – отметил Криклий.
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