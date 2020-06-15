0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

В Украине до конца года заработают 54 комплекса "Взвешивания в движении"

В Украине до конца года заработают 54 комплекса "Взвешивания в движении"

По всей территории Украины до конца 2020 года заработают 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”).

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

“Следовательно, сейчас продолжаются тендерные закупки 23 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля WiM. Еще 25 площадок планируется установить за счет Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения. В итоге, до конца года на дорогах Украины заработают 54 комплекса “Взвешивания в движении”. Также будет обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на их базе также может быть запущена система автоматического взимания штрафов.

Кроме этого, Кабинет Министров передал в профильный комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Уктрансбезопасность) габаритно-весового контроля (ГВК). Он предоставит органам местной власти возможность устанавливать автоматические комплексы ГВК. Контроль будет осуществляться без участия инспекторов Укртрансбезопасности, а часть штрафов будет направляться в местные бюджеты.

Также до конца года планируется внедрение центра обработки данных Укртрансбезопасности для полной автоматизации процессов, оперативной работы и минимизации влияния человеческого фактора.

“Наша главная цель – наладить эффективную работу Укртрансбезопасности, которая будет укомплектована инспекторами с достойной оплатой труда и техникой. Например, в Польше эффективно действует система работы инспекции дорожного транспорта, которая является отдельным органом, не подчиненным Министерству внутренних дел. Нам стоит позаимствовать именно польский опыт, когда Укртрансбезопасность будет действовать в координации с полицией”, – отметил Криклий.

Справка Finance.ua:

  • Пилотный проект по установке комплексов WiM на украинских дорогах начался в сентябре 2019 года.
  • “Укравтодор” предлагает брать плату с владельцев грузовиков за пользование дорогами, и в Раде уже зарегистрировали два законопроекта, согласно которым дополнительное финансирование направят на поддержку состояния дорог.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.