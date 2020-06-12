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В первом квартале госбанки получили 11,1 миллиарда прибыли

В первом квартале госбанки получили 11,1 миллиарда прибыли

Государственные банки по итогам первого квартала получили прибыль на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года – 11,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“По итогам I квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,1 млрд грн (на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд грн), из него 94%, или 10,4 млрд грн – прибыль АО КБ «ПриватБанк»”, – говорится в сообщении.

В I квартале этого года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора, в основном за счет роста объема межбанковских кредитов на 25%, или на 22 млрд грн, финансовых активов, которые рефинансируются НБУ на 13%, или 19 млрд и объема кредитов и задолженности клиентов на 5%, или 12 млрд грн.

Отчетный квартал также характеризовался ростом средств клиентов (на 6%, или на 35 млрд грн), который состоялся вследствие увеличения объемов средств физических лиц – на 9%, или на 30 млрд грн (рост средств юридических лиц составил 0,5%, или 1,2 млрд грн).

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По материалам Finance.UA
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