Задолженность Фонда гарантирования достигает 114 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц стремится к реструктуризации своих долгов, которые составляют 113,8 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

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«Государство стоит перед необходимостью реструктуризации долгов Фонда, в частности, перевода задолженности в условные обязательства… Без решения вопроса реструктуризации долга невозможно повысить гарантированную сумму вкладов до европейского уровня», – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, остаток долговых обязательств Фонда, которые надо вернуть в 2025-2031 годах, составляет 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн будущих процентов: Фонд уже вернул более 43 млрд грн (из которых 11,7 млрд грн – проценты по кредитам), в частности, полностью рассчитался с Нацбанком.

В Фонде признали, что основным источником погашения этих кредитов является продажа активов неплатежеспособных банков, переданных в управление Фонду: большинство этих активов крайне низкого качества, также они массово выводились связанными лицами этих банков, часто при содействии судов.

Вместе с тем, Фонд стремится успокоить вкладчиков. «Анализ состояния банковской системы показывает, что банковская система Украины здорова. Подчеркиваем: ни при каких обстоятельствах невозможна ситуация, при которой Фонд не мог бы осуществить гарантированные выплаты вкладчикам», – подчеркивается в сообщении.