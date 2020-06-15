Маск построит космопорты для межпланетных перелетов

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Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX готова построить плавучие космопорты для околоземных и космических путешествий.
Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.
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Отмечается, что компания уже начала набор персонала для построения первых космопортов. Из них будут проводиться коммерческие полеты на корабле Starship вокруг Земли, а также на Луну и Марс.
По словам Маска, первое тестирование полета “с Земли на Землю” может произойти уже через 2-3 года. После успешных испытаний бизнесмен запустит коммерческие перевозки.
Плавучие космопорты Маска смогут находиться вдали от густонаселенных районов на расстоянии нескольких километров от берега. Пассажиров будут доставлять к ним на лодках.
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