Рада списала долги старого энергорынка

Верховная Рада на пленарном заседании 17 июня во втором чтении поддержала проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии № 2386. Зеленой кнопкой по погашению дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия «Энергорынок» проголосовали 243 нардепа.

Законопроект предусматривает внедрение комплекса мероприятий, направленных на окончательное урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также прекращение деятельности оптового поставщика электрической энергии.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, участниками процедуры погашения задолженности станут участники оптового рынка электроэнергии (субъекты хозяйствования, занимающиеся управлением объединенной энергосистемой, производством, поставкой, распределением и передачей электроэнергии и тому подобное), их кредиторы и дебиторы.

Законопроект № 2386 вводит следующие механизмы погашением задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

установление целевой надбавки к тарифу на распределение электроэнергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Заметим, что с 1 июля прошлого года в Украине произошел переход на новую модель рынка электроэнергии. Однако реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. Так, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность «Энергорынка» составила 30,9 млрд грн. Наибольший удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия приходится на госкомпании.