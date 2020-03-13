Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в FACEBOOK.
«Своп с ЕБРР – это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса. Этот ресурс можно будет использовать как для поддержки ликвидности, пополнения оборотных средств, так и торгового финансирования предприятий», – отметил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
Это первая транзакция в рамках генерального договора, который предусматривает осуществление операций своп между двумя сторонами на общую сумму до 500 млн долл. США.
Чурий также добавил, что НБУ ведет переговоры о заключении валютного свопа еще с одним международным финансовым учреждением.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1193 22
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника3 ч. назад - 686 8
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2301 6
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 839 6
Uber Shuttle теперь будет обслуживать пригороды Киева13.03.2020, 05:39 - 2406 6
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнениеВчера, 14:30 - 3507
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2301 6
ВР приняла изменения в закон о военной службеВчера, 17:40 - 1340
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1193 22
В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДДВчера, 15:42 - 1189 1
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 497
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 174 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 6784
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 542
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2357 2