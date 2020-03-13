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Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в FACEBOOK.

«Своп с ЕБРР – это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса. Этот ресурс можно будет использовать как для поддержки ликвидности, пополнения оборотных средств, так и торгового финансирования предприятий», – отметил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Это первая транзакция в рамках генерального договора, который предусматривает осуществление операций своп между двумя сторонами на общую сумму до 500 млн долл. США.

Чурий также добавил, что НБУ ведет переговоры о заключении валютного свопа еще с одним международным финансовым учреждением.

Справка Finance.ua:

  • В мае Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки. Это открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

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По материалам Finance.UA
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