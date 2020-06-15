0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

SpaceX построит плавучий космодром для ракеты Starship

SpaceX построит плавучий космодром для ракеты Starship

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует построить плавучий космопорт для супертяжелой многоразовой ракеты Starship, сообщил в Twitter Илон Маск.

Предприятие уже открыло вакансии для инженеров и техников проектирования морских платформ в Браунсвилле, штат Техас.

«SpaceX строит плавучие космические порты сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли», – написал Маск.

Читайте также: SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink

Маск пообещал, что стартовые платформы будут удалены от густонаселенных районов, чтобы не беспокоить местных жителей.

Отвечая на твит одного из пользователей о начале коммерческих пассажирских полетов Starship, изобретатель уточнил, что сначала ракету ожидает множество тестовых межконтинентальных запусков, которые могут начаться «через два-три года».

Напомним, недавно Илон Маск рассказал, что Starship может сыграть ключевую роль в создании постоянной базы на Луне, но для завершения этого проекта, возможно, аппарату придется пройти некоторые переделки.

По материалам Процесс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.