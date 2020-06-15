SpaceX построит плавучий космодром для ракеты Starship

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует построить плавучий космопорт для супертяжелой многоразовой ракеты Starship, сообщил в Twitter Илон Маск.

Предприятие уже открыло вакансии для инженеров и техников проектирования морских платформ в Браунсвилле, штат Техас.

«SpaceX строит плавучие космические порты сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли», – написал Маск.

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Маск пообещал, что стартовые платформы будут удалены от густонаселенных районов, чтобы не беспокоить местных жителей.

Отвечая на твит одного из пользователей о начале коммерческих пассажирских полетов Starship, изобретатель уточнил, что сначала ракету ожидает множество тестовых межконтинентальных запусков, которые могут начаться «через два-три года».

Напомним, недавно Илон Маск рассказал, что Starship может сыграть ключевую роль в создании постоянной базы на Луне, но для завершения этого проекта, возможно, аппарату придется пройти некоторые переделки.