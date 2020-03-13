Межбанк: смена тактики иностранцев создает интригу

Последние несколько дней ситуация на валютном рынке уже кардинально поменялась. Особого избытка валюты не наблюдается. И это при том, что в начале недели активно продавался Нафтогаз и начинается период бюджетных платежей у клиентов. Почему нет избытка валюты – достаточно объяснимо: в понедельник практически всю валюту Нафтогаза выкупали нерезиденты и у НБУ не было возможности серьезно пополнить резервы, во вторник – процесс продолжился в том же формате, но уже без продаж Нафтогаза и его структур. А спрос сохранился и периодические выходы СИТИбанка подтянули котировки вверх. Пока подобный ход торгов выгоден экспортерам (им надо меньше продавать валюты под свои гривневые траты) и госкомпании (Нафтогаз может подороже продать свою валюту под предстоящие расчеты с бюджетом).

Нерезиденты пытаются сэкономить на своих покупках за счет смены тактики на межбанке. Они выжидают минимальных котировок и лишь тогда выходят на рынок. Именно поэтому, например, вчера курс просел в начале сессии (и НБУ даже купил 20 млн долларов), а затем пошел вверх (нерезиденты вышли с покупкой на торги и этим быстро сменили курсовой тренд).

Лихорадить рынок будет и сегодня, так как такая смена тактики иностранцев создает определенный элемент интриги на межбанке в части объемов покупок иностранцев и действий крупных продавцов. Экспортеры быстро сообразили, что не стоит торопиться с продажами всех своих валютных объемов, и тоже стали выжидать оптимального для них момента выхода на рынок. Это делает межбанк достаточно сложным и более волатильным по курсу с полной зависимостью от поведения крупных игроков.

Как мы и предупреждали в своем вчерашнем утреннем комментарии – аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел достаточно провально. Инвесторы пока психологически не готовы к резкому снижению доходности после понижения учетной ставки до 6% годовых и поэтому купили ОВГЗ всего на 1,96 млрд гривен с доходностью от 7,5% до 10,80% годовых. Причем до выяснения ситуации они наибольший интерес проявляли к коротким бумагам на 105 и 161 дней (там спрос превышал объем размещения в 3 и 4 раза соответственно). А на остальные сроки они проявили достаточно сдержанный интерес и минфиновцы почти полностью закрыли им все их заявки без особого превышения спроса над суммой проданных бумаг. Объем продажи ОВГЗ на 1,96 млрд гривен не сыграет особой роли сегодня ни на ресурсном, ни на валютном рынках.

Валютный рынок в среду пройдет под знаком продолжения покупок валюты нерезидентами и возможных выходов НБУ с интервенциями для пополнения резервов. Объемы операций на торгах по нашим прогнозам сегодня будут находиться в пределах до $230 млн при заключении до 540 сделок.

По нашим прогнозам, в среду 17 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен с сохранением полной зависимости курсового тренда от выходов крупных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,80 / 26,82

евро – 30,19 / 30,22

российский рубль – 0,3864 / 0,3869

Курсы валют на Межбанке

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