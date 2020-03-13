Moody's повысило рейтинги Приватбанка

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило рейтинги государственного Приватбанка. В частности, по депозитам в национальной валюте с Caa1 до B3, а по депозитам в иностранной валюте – с Caa2 до Caa1, сообщили в самом финучреждении.

Агентство также повысило базовую оценку кредитоспособности банка с Саа1 до B3 с изменением прогноза рейтинга с “позитивного” на “стабильный”.

В сообщении агентства сказано, что повышение рейтингов госбанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, высоким уровнем рентабельности и ликвидных активов Приватбанка.

По словам аналитиков Moody’s, в этом году Приватбанк демонстрирует значительные показатели рентабельности, опирающиеся на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.

Справка Finance.ua: