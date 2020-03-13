Как увеличить продажи в рознице - узнайте на FinUpdate

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Сфера клиентского сервиса постоянно развивается, и даже проверенные лучшие практики не будут работать вечно и быть применимыми для любой ситуации. Новые технологии возникают быстрее, чем вы успеваете о них узнать. Клиентский опыт постоянно меняется под их влиянием, и бизнес снова и снова вынужден трансформироваться, чтобы ему соответствовать и быть конкурентоспособным.
В четверг 18 июня 2020 в 11:30 в рамках бесплатного вебинар марафона FinUpdate эксперты от разных направлений бизнеса поделятся опытом и постараются дать ответы на следующие ключевые вопросы:
📍 Как увеличить продажи в рознице?
📍 Как создать ключевое конкурентное преимущество, когда кризисы накатывают волна за волной?
📍 Стоит ли следовать всем капризам клиента в попытках сохранить его лояльность?
📍 Какие свежие фишки гарантируют привлечение внимания потребителей?
📍 Бизнес-процессы: как объединить сотрудников, работающих в офисе, и работающих на удаленке.
📍 Как платежные системы помогают увеличить количество оплат на сайте?
📍 5 главных инструментов для увеличения конверсии
Среди спикеров:
Кроме того, для участников будет прекрасная возможность выиграть ценные призы от партнеров призового фонда вебинара, включая возможность подключения бесплатной телефонии на 6 месяцев от оператора бизнес-коммуникаций в Украине – компании Binotel
💡 Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. Для регистрации необходимо оставить заявку на сайте http://bit.do/fF3qJ и на вашу почту будет отправлена ссылка на прямую трансляцию в день регистрации и напоминание в день прямого эфира.
Собирайте в копилку идеи, внедряйте инновации, и высоких вам конверсий!
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