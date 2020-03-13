Как увеличить продажи в рознице - узнайте на FinUpdate

Сфера клиентского сервиса постоянно развивается, и даже проверенные лучшие практики не будут работать вечно и быть применимыми для любой ситуации. Новые технологии возникают быстрее, чем вы успеваете о них узнать. Клиентский опыт постоянно меняется под их влиянием, и бизнес снова и снова вынужден трансформироваться, чтобы ему соответствовать и быть конкурентоспособным.

В четверг 18 июня 2020 в 11:30 в рамках бесплатного вебинар марафона FinUpdate эксперты от разных направлений бизнеса поделятся опытом и постараются дать ответы на следующие ключевые вопросы:

📍 Как увеличить продажи в рознице?

📍 Как создать ключевое конкурентное преимущество, когда кризисы накатывают волна за волной?

📍 Стоит ли следовать всем капризам клиента в попытках сохранить его лояльность?

📍 Какие свежие фишки гарантируют привлечение внимания потребителей?

📍 Бизнес-процессы: как объединить сотрудников, работающих в офисе, и работающих на удаленке.

📍 Как платежные системы помогают увеличить количество оплат на сайте?

📍 5 главных инструментов для увеличения конверсии

Среди спикеров:

Директор по развитию компании Binotel – Павел Флейшер

СМО компании Interkassa – Андрей Шараевский

компании Руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк – Евгений Васильцов

Head of SMM медиасервиса MEGOGO Алексей Миллер

Кроме того, для участников будет прекрасная возможность выиграть ценные призы от партнеров призового фонда вебинара, включая возможность подключения бесплатной телефонии на 6 месяцев от оператора бизнес-коммуникаций в Украине – компании Binotel

💡 Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. Для регистрации необходимо оставить заявку на сайте http://bit.do/fF3qJ и на вашу почту будет отправлена ссылка на прямую трансляцию в день регистрации и напоминание в день прямого эфира.

Собирайте в копилку идеи, внедряйте инновации, и высоких вам конверсий!