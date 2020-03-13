0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Как увеличить продажи в рознице - узнайте на FinUpdate

Как увеличить продажи в рознице - узнайте на FinUpdate

Сфера клиентского сервиса постоянно развивается, и даже проверенные лучшие практики не будут работать вечно и быть применимыми для любой ситуации. Новые технологии возникают быстрее, чем вы успеваете о них узнать. Клиентский опыт постоянно меняется под их влиянием, и бизнес снова и снова вынужден трансформироваться, чтобы ему соответствовать и быть конкурентоспособным.

В четверг 18 июня 2020 в 11:30 в рамках бесплатного вебинар марафона FinUpdate эксперты от разных направлений бизнеса поделятся опытом и постараются дать ответы на следующие ключевые вопросы:

📍 Как увеличить продажи в рознице?
📍 Как создать ключевое конкурентное преимущество, когда кризисы накатывают волна за волной?
📍 Стоит ли следовать всем капризам клиента в попытках сохранить его лояльность?
📍 Какие свежие фишки гарантируют привлечение внимания потребителей?
📍 Бизнес-процессы: как объединить сотрудников, работающих в офисе, и работающих на удаленке.
📍 Как платежные системы помогают увеличить количество оплат на сайте?
📍 5 главных инструментов для увеличения конверсии

Среди спикеров:

  • Директор по развитию компании Binotel – Павел Флейшер
  • СМО компании Interkassa – Андрей Шараевский
  • Руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк – Евгений Васильцов
  • Head of SMM медиасервиса MEGOGO Алексей Миллер

Кроме того, для участников будет прекрасная возможность выиграть ценные призы от партнеров призового фонда вебинара, включая возможность подключения бесплатной телефонии на 6 месяцев от оператора бизнес-коммуникаций в Украине – компании Binotel

💡 Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. Для регистрации необходимо оставить заявку на сайте http://bit.do/fF3qJ и на вашу почту будет отправлена ссылка на прямую трансляцию в день регистрации и напоминание в день прямого эфира.

Собирайте в копилку идеи, внедряйте инновации, и высоких вам конверсий!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.