Давление на цены усилится осенью: аналитик назвал условия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инфляционное давление должно усилиться осенью из-за ослабления обменного курса, роста мировых цен на энергоносители и постепенного восстановления внутреннего спроса, преимущественно на продукты питания. К целевому диапазону НБУ инфляция вернется только к концу 2020 года.
Об этом рассказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.
По его оценкам, в ближайшие месяцы, закладывая относительно стабильную курсовую динамику и все еще слабый спрос на фоне постепенного ослабления карантинных мероприятий, инфляция будет оставаться низкой.
Николайчук отметил, что в мае общая инфляция в годовом измерении снизилась до минимального уровня с 2013 года – 1,7% год к году. И в дальнейшем она будет оставаться низкой, считает он.
“Мы ожидаем, что потребительская инфляция вернется к целевому диапазону НБУ лишь в конце 2020 года, закончив год на отметке 4,2%”, – отметил экономист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника11 ч. назад - 1333 18
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество8 ч. назад - 1760 12
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 3105 9
Карантин в Украине продлят до конца июля6 ч. назад - 1699 8
Цены на клубнику в Украине упали7 ч. назад - 1445 7
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»9 ч. назад - 3502 7
Межбанк: смена тактики иностранцев создает интригу9 ч. назад - 2020
Курс наличного доллара8 ч. назад - 1782
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество8 ч. назад - 1760 12
Карантин в Украине продлят до конца июля6 ч. назад - 1699 8
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 771
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 233 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 7466 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 564
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2419 2