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Давление на цены усилится осенью: аналитик назвал условия

Давление на цены усилится осенью: аналитик назвал условия

Инфляционное давление должно усилиться осенью из-за ослабления обменного курса, роста мировых цен на энергоносители и постепенного восстановления внутреннего спроса, преимущественно на продукты питания. К целевому диапазону НБУ инфляция вернется только к концу 2020 года.

Об этом рассказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

По его оценкам, в ближайшие месяцы, закладывая относительно стабильную курсовую динамику и все еще слабый спрос на фоне постепенного ослабления карантинных мероприятий, инфляция будет оставаться низкой.

Николайчук отметил, что в мае общая инфляция в годовом измерении снизилась до минимального уровня с 2013 года – 1,7% год к году. И в дальнейшем она будет оставаться низкой, считает он.

“Мы ожидаем, что потребительская инфляция вернется к целевому диапазону НБУ лишь в конце 2020 года, закончив год на отметке 4,2%”, – отметил экономист.

Справка Finance.ua:

  • Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%.

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По материалам РБК-Украина
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