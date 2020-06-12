Раскрыты характеристики нового игрового смартфона от ASUS

Прошёл уже примерно год с момента выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone II, и ожидается, что в скором времени состоится анонс модели ROG Phone 3.

“Устройство уже было замечено в базе данных TENAA, что позволяет ознакомиться с его техническими характеристиками ещё до официального анонса”, – говорится в сообщении. Отмечается, что согласно имеющейся информации, игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 внешне похож на прошлогоднюю модель. Единственным заметным отличием является отсутствие 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников.

Новая модель оснащена 6,59-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Устройство получило процессор Snapdragon 865, который подвергся изначальному заводскому разгону – его производительные ядра работают на частоте 3,091 ГГц (при стандартной частоте 2,84 ГГц). Смартфон может включать до 16 ГБ оперативной памяти. “Основная камера подверглась модернизации по сравнению с предшественником. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и новый третий модуль, но о нём пока нет достоверных данных.



Ёмкость встроенной батареи составляет 6000 мА-ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Смартфон получился достаточно габаритным, его толщина составляет 9,85 мм, а масса – 240 грамм”, – подчеркивает издание.