Раскрыты характеристики нового игрового смартфона от ASUS

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Прошёл уже примерно год с момента выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone II, и ожидается, что в скором времени состоится анонс модели ROG Phone 3.
“Устройство уже было замечено в базе данных TENAA, что позволяет ознакомиться с его техническими характеристиками ещё до официального анонса”, – говорится в сообщении. Отмечается, что согласно имеющейся информации, игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 внешне похож на прошлогоднюю модель. Единственным заметным отличием является отсутствие 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников.
Новая модель оснащена 6,59-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Устройство получило процессор Snapdragon 865, который подвергся изначальному заводскому разгону – его производительные ядра работают на частоте 3,091 ГГц (при стандартной частоте 2,84 ГГц). Смартфон может включать до 16 ГБ оперативной памяти. “Основная камера подверглась модернизации по сравнению с предшественником. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и новый третий модуль, но о нём пока нет достоверных данных.
Ёмкость встроенной батареи составляет 6000 мА-ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Смартфон получился достаточно габаритным, его толщина составляет 9,85 мм, а масса – 240 грамм”, – подчеркивает издание.
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