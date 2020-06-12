"Энергоатом" взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат

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“Таскомбанк” выдал 400 миллионов гривен кредита ГП “Энергоатом” для выплаты задолженностей по зарплате.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
“Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК. Мы благодарны Таскомбанку за предоставленный кредит и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества”, — прокомментировал подписание договора вице-президент НАЭК “Энергоатом” Хартмут Якоб.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности “Энергоатома”. По его словам, госкомпания получает миллиард гривен убытков ежемесячно.
Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработки атомной энергии – 6630 МВт из 9490 имеющихся.
Ранее Служба безопасности Украины сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей “зеленой” энергетики и несовершенства ценообразования.
Впоследствии 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалюс просьбой принять меры относительно недопущения снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.
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