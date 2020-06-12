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"Энергоатом" взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат

"Энергоатом" взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат

“Таскомбанк” выдал 400 миллионов гривен кредита ГП “Энергоатом” для выплаты задолженностей по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

“Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК. Мы благодарны Таскомбанку за предоставленный кредит и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества”, — прокомментировал подписание договора вице-президент НАЭК “Энергоатом” Хартмут Якоб.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности “Энергоатома”. По его словам, госкомпания получает миллиард гривен убытков ежемесячно.

Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработки атомной энергии – 6630 МВт из 9490 имеющихся.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей “зеленой” энергетики и несовершенства ценообразования.

Впоследствии 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалюс просьбой принять меры относительно недопущения снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

По материалам Економічна Правда
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