Межбанк: после обеда давление на гривну выросло

Межбанк во вторник был очень непростым для гривны и заставил поволноваться всех участников торгов.

После постепенного снижения котировок в первой половине дня курсовой тренд резко изменился уже к обеду. Чувствовалось, что основная часть крупных покупателей просто выжидала “дна” по доллару, а лишь затем вышла на торги с главными объемами своих операций.

В итоге — после плавного снижения котировок к 12 часам с утренних 26,79/26,82 гривен до 26,73/26,75 и покупки Нацбанком своих “дежурных” $20 млн по 26,74 – уже к обеду давление на гривну выросло, а предложение резко снизилось.

В основном, “масла в огонь” подлил выход АКБ «Ситибанк» (Украина) к обеду с большими объемами покупки. Именно они подтянули котировки вверх во второй половине сессии. Рост спроса раззадорил не только прямых продавцов валюты, но и оживил спекулянтов, которые уже приуныли в последнее время.

Предложение на первом этапе превышало спрос. И с утренних 26,79/26,82 доллар к 11 часам подешевел до 26,73/26,75 гривен и пробыл приблизительно в этих пределах до 12:00. НБУ купил $20 млн по 26,74 и быстро ушел с рынка.

К обеду спрос нарастал, а предложение после интервенции НБУ стало уменьшаться. Выход АКБ «Ситибанк» с покупкой доллара перед обедом — быстро развернул тренд на межбанке. В 13 часов доллар уже котировали по 26,75/26,77 гривен, а к 14:00 он вырос до 26,76/26,79 и даже незначительно выше.

После 15 часов объемы операций снизились, что позволило курсу закрепится на отметке 26,76/26,79 уже почти до конца торгов. Завершилась сессия по доллару уровнем 26,80/26,82

Главные события 16 июня на межбанке:

После проседания котировок с утренних 26,79/26,82 гривен до 26,73/26,75 к полудню — фактически всю вторую половину дня курс уже рос; НБУ купил $20 млн по 26,74 гривен в первой половине дня; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,732 гривен, а официальный на 17 июня установлен на отметке 26,7424 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,76 / 26,79

евро – 30,28 / 30,32

российский рубль – 0,3842 / 0,3848

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1264 / 1,1265

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