Межбанк: после обеда давление на гривну выросло

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Межбанк во вторник был очень непростым для гривны и заставил поволноваться всех участников торгов.
После постепенного снижения котировок в первой половине дня курсовой тренд резко изменился уже к обеду. Чувствовалось, что основная часть крупных покупателей просто выжидала “дна” по доллару, а лишь затем вышла на торги с главными объемами своих операций.
В итоге — после плавного снижения котировок к 12 часам с утренних 26,79/26,82 гривен до 26,73/26,75 и покупки Нацбанком своих “дежурных” $20 млн по 26,74 – уже к обеду давление на гривну выросло, а предложение резко снизилось.
В основном, “масла в огонь” подлил выход АКБ «Ситибанк» (Украина) к обеду с большими объемами покупки. Именно они подтянули котировки вверх во второй половине сессии. Рост спроса раззадорил не только прямых продавцов валюты, но и оживил спекулянтов, которые уже приуныли в последнее время.
Предложение на первом этапе превышало спрос. И с утренних 26,79/26,82 доллар к 11 часам подешевел до 26,73/26,75 гривен и пробыл приблизительно в этих пределах до 12:00. НБУ купил $20 млн по 26,74 и быстро ушел с рынка.
К обеду спрос нарастал, а предложение после интервенции НБУ стало уменьшаться. Выход АКБ «Ситибанк» с покупкой доллара перед обедом — быстро развернул тренд на межбанке. В 13 часов доллар уже котировали по 26,75/26,77 гривен, а к 14:00 он вырос до 26,76/26,79 и даже незначительно выше.
После 15 часов объемы операций снизились, что позволило курсу закрепится на отметке 26,76/26,79 уже почти до конца торгов. Завершилась сессия по доллару уровнем 26,80/26,82
Главные события 16 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,76 / 26,79
евро – 30,28 / 30,32
российский рубль – 0,3842 / 0,3848
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1264 / 1,1265
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