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Цены на автогаз в розницу ускорили рост

Цены на автогаз в розницу ускорили рост

Розничные сети АЗС 16 июня в среднем подняли цену на автогаз на 17 копеек за литр – до 11,23 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”, передает enkorr.

Подчеркивается, что это наибольшее суточное повышение средней цены с конца мая.

В частности, консолидированная сеть “Привата” повысила цены в среднем на 22-24 копеек за литр – до 10,43 – 10,50 гривен за литр.

В то же время сети АЗС WOG и OKKO повысили цены на 12-16 копеек за литр.

За выходные (12-15 июня) розничные сети АЗС повысили стоимость автогаза в пределах 5-45 копеек за литр, средняя цена топлива по стране выросла на 9 копеек за литр – до 11,06 гривен за литр.

По материалам Економічна Правда
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