Рада внесла изменения в бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс Украины.

Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины.

Так, законопроект о внесении изменений в пункт 9 раздела VI “Заключительные и переходные положения” бюджетного кодекса Украины в связи с принятием закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” является техническим, поскольку предполагает согласованность законодательства.

Следовательно, термин “преступление” заменен на словосочетание “уголовное правонарушение”.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” № 321-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.