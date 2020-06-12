Рада хочет лишить НБУ средств банков-банкротов

Верховная Рада приняла за основу законопроект об отнесении требований Национального банка по соглашениям рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

Проект закона №2459 о внесении изменений в раздел Х «Заключительные и переходные положения» закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» в первом чтении поддержали 264 депутата.

Документ предусматривает отнесение требований НБУ как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

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Указанный порядок будет применяться лишь к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже отнесены к категории неплатежеспособных, и процедура ликвидации таких банков не завершена.

Следовательно, предлагаемая норма носит временный характер и утратит действие, когда все указанные банки будут ликвидированы, или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

Перед голосованием автор законопроекта депутат «Слуги народа» Александр Дубинский отметил, что в результате массового отнесения банков к категории неплатежеспособных большое количество украинцев потеряло значительную часть своих сбережений.

«Кроме средств также было утрачено доверие как к банковской системе, так и к Нацбанку, что опасным образом влияет на стабильность всей банковской системы. При выполнении своих обязанностей НБУ оказался в ситуации, когда присутствует конфликт интересов», – заявил он.