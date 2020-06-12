Рада одобрила закон о лицах без гражданства

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Сегодня, 16 июня, парламент одобрил во втором чтении и в целом проект закона №2335 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства.
За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат, передает Depo.ua.
Этот законопроект разработали для создания процедуры признания лицом без гражданства, поскольку 11.01.2013 Украина присоединилась к Конвенции о статусе апатридов, подписанной 28 сентября 1954 года в г. Нью-Йорке, и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (ратифицирована Законами Украины от 11.01.2013 №№ 22 – VII, 23-VII) и взяла на себя международные обязательства по урегулированию и улучшению статуса лиц без гражданства, находящихся на территории нашего государства.
В соответствии с этим законом, создается процедура признания лицом без гражданства, что в дальнейшем предоставит возможность для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины – вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, а при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет – получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.
В частности, лицо, которое не может получить паспортный документ в связи с тем, что оно не рассматривается в качестве гражданина каким-либо государством в силу его закона, имеет право обратиться в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, с заявлением о признании лицом без гражданства, несмотря на законность или незаконность его пребывания на территории Украины.
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