Межбанк: три весомых фактора для вторника

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Как мы и предупреждали во вчерашнем прогнозе – начиная с понедельника ситуация на валютном рынке постепенно меняется.
Вчерашний рост котировок доллара в середине дня возник за счет крупных покупок нерезидентов (они продолжают выводить деньги из украинских облигаций), а их возврат к утренним значениям понедельника произошел благодаря активным продажам валюты Нафтогазом. Фактически – госкомпания через госбанки продала валюту по более-менее приемлемому для себя курсу и ее продажи не привели ни к провалу котировок, ни к их большому росту. Но не факт, что подобная ситуация будет продолжаться постоянно.
Вторник пройдет под знаком трех факторов, которые будут существенно влиять на рынок и на курсовой тренд в ближайшие дни:
1) Определенная интрига по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ сохраняется. После консультаций с первичными дилерами чиновники Минфина оставили для размещения гривневые бумаги только на 105 и 161 дней по 500 млн гривен каждых и на 616 и 973 дня – без ограничений. После снижения учетной ставки до 6% — это первый аукцион в новых реалиях и от его показателей и доходностей при размещениях будет зависеть ресурсный и опосредованно валютный рынки.Мы сохраняем свой прогноз – попытки чиновников по активному снижению доходности не особо сработают. Пока инвесторы не готовы психологически особо снижаться, особенно по длинным срокам. Мы ожидаем размещение облигаций на сумму максимум до 4,5-6 млрд гривен с попытками чиновников основательно занизить доходность хотя бы до уровня около 8-8,9% годовых по разным по срочности облигациям;
2) Хозяйственная деятельность компаний и приближение дней бюджетных проплат. Середина месяца даже в период последствий карантина – самое активное время для бизнеса, хотя в настоящее время показателями роста он похвастаться не может. В основном – все просели. Тем не менее – предстоящие выплаты авансов в сочетании с необходимостью концентрировать гривну для расчетов с государством – сыграют позитивно для нацвалюты;3) Интервенции НБУ и потенциальные продажи валюты Нафтогазом.
Так как Нафтогазу в ближайшее время предстоят большие бюджетные выплаты, это стимулирует продажи этой госкомпанией значительных объемов валюты. Именно на эти средства очень рассчитывают те потенциальные покупатели, кто может подождать со своими операциями и выжидает оптимально низкий курс. В том числе и нерезиденты, которые вчера и были основными покупателями доллара, который продавала госструктура. Это же продолжится и сегодня. Как только госбанки будут продавать активно валюту Нафтогаза – ее излишек станут выкупать нерезиденты и НБУ для пополнения резервов, а также и местные любители купить валюту подешевле. Ценники интервенций НБУ останутся главным ориентиром для валютного рынка по курсу.
По прогнозу, объемы операций на торгах сегодня будут находиться в пределах до $230-270 млн при заключении до 630 сделок. А курсы обменников в течение дня будут полностью зависеть от поведения межбанка.
По нашим прогнозам, во вторник 16 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен.
Некоторое понижение общего коридора котировок произойдет за счет распродаж валюты крупными клиентами (в первую очередь – госкомпаниями, перед периодом налоговых платежей).
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,81
евро – 30,20 / 30,23
российский рубль – 0,3814 / 0,3822
Курсы валют на Межбанке
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