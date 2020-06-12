Минфин сообщил, как вернуть средства за пробное ВНО

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Стоимость участия в пробном ВНО для каждого участника – в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, Правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

“Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (далее – УЦОКОУ)”, – сообщили в Минфине.

Как вернуть средства:

необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который получатель образования или его родители хотят получить средства;

в ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

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