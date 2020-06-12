Выплаты субсидий планируют полностью обналичить

Кабинет Министров Украины планирует перейти исключительно на наличную форму выплат жилищной субсидии.

Об этом говорится в программе деятельности правительства.

Что планируют ввести:

адресность предоставления жилищных субсидий населению;

полный переход на наличную форму выплат жилищной субсидии;

адресная социальная помощь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, путем перехода к оплате социальных услуг и упорядочения существующей излишне разветвленной системы льгот с обеспечением их адресности, осуществление их монетизации.

Одновременно правительство планирует стимулировать граждан из малообеспеченных семей в поиске работы, оказывать финансовую помощь для открытия собственного дела, а также – реорганизовать институт социального инспектирования с целью выявления возможных злоупотреблений во время начисления помощи, что будет основываться на рискориентированных подходах.

Напомним, всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев не будут лишать.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат.

Украинцам, которые потеряли работу и состояли на учете в центре занятости, можно обращаться”:https://news.finance.ua/ru/news/-/471938/subsydiya-dlya-bezrobitnyh-yak-otrymaty-dopomogu в орган соцзащиты населения и подавать документы, чтобы получить субсидию.

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