Выплаты субсидий планируют полностью обналичить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины планирует перейти исключительно на наличную форму выплат жилищной субсидии.
Об этом говорится в программе деятельности правительства.
Что планируют ввести:
Одновременно правительство планирует стимулировать граждан из малообеспеченных семей в поиске работы, оказывать финансовую помощь для открытия собственного дела, а также – реорганизовать институт социального инспектирования с целью выявления возможных злоупотреблений во время начисления помощи, что будет основываться на рискориентированных подходах.
Напомним, всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев не будут лишать.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4777 21
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)Вчера, 13:30 - 2907 10
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1248 4
Что грозит водителям за скрытие номеров автоВчера, 09:15 - 3901 4
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой2 ч. назад - 557 3
Право на отпуск перед увольнением: разъяснение ГострудаВчера, 14:02 - 6005
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4777 21
Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет менятьсяВчера, 11:16 - 3915 1
В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системыВчера, 13:00 - 3455 2
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 3301 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 1099
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 460
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2125 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2820 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3441