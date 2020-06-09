Межбанк: рынок заставил всех волноваться

Валютный рынок понедельника заставил поволноваться всех участников торгов, но в целом – окончился достаточно позитивно для гривны. После взлета котировок в середине дня – к концу сессии мы вернулись практически к утренним котировкам доллара 26,78/26,81.

Основными “виновниками” такого активного рынка в середине дня стали:

1) Нерезиденты, которые активно покупали валюту через СИТИбанк за счет гривны от предыдущих погашений ОВГЗ;

2) Госбанки – по факту сегодня снова заменили интервенции Нацбанка по продаже доллара, чтобы сглаживать курсовые колебания. Подобное они проделывали и в конце прошлой недели и за счет своих продаж фактически сдерживали рост котировок. Выделялся Укргазбанк, который и продавал основные клиентские объемы валюты;

3) Нафтогаз и его дочерние компании – учитывая характер продаж, их стратегию и объемы – дилеры да и весь межбанк быстро “вычислили” владельца продаваемой госбанками валюты.

После взлета котировок в начале сессии – стало понятно, что курс стремится к цели в 26,90 и выше к концу дня, но уже к середине сессии госбанки практически выровняли спрос и предложение за счет своего предложения, а СИТИбанк достаточно быстро закрыл свои объемы покупки валюты под нерезидентов. Как только СИТИбанк ушел – спрос начал превышать предложение и котировки просели к утренним отметкам. НБУ на рынок сегодня не выходил. Тратить резервы в моменты роста курса – регулятор не хотел. а выкупать под самый вечер ему было особо нечего.

Ход торгов:

Как и в прошлую пятницу, спрос волнами превышал предложение в течение сессии, что периодически отражалось ростом котировок. С утренних 26,78/26,81 доллар к 11 часам вырос до 26,26,785/26,82 гривен, а к 12:00 – до 26,84/26,86.

Основную часть спроса составляли нерезидентские заявки и выходы СИТИбанка с покупками – провоцировали рост курса. Но уже с 11 часов госбанки постепенно продавали валюту (предположительно Нафтогаза) на пике котировок. К обеду покупатели и продавцы вышли на относительно компромиссный вариант по курсу 26,845/26, 865 и он продержался уже практически до 14 часов.

Затем покупателей стало явно не хватать, а предложение еще присутствовало. И к 15 часам доллар просел до 26,795/26,825 гривен, а затем постепенно рынок вышел на котировки 26,78/26,81 к концу сессии. НБУ в торгах не участвовал, предоставив госбанкам возможность продавать относительно дорого клиентскую валюту.

Главные события 15 июня на межбанке:

После взлета котировок в середине дня до 26,845/26,865 – они достаточно быстро откатились назад. И в целом, за понедельник котировки остались на утренних уровнях 26,78/26,81 гривен; НБУ на торги не выходил; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8487 гривен, а официальный на 16 июня установлен на отметке 26,844 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,79 / 26,82

евро – 30,17/ 30,20

российский рубль – 0,3820 / 0,3826

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1273 / 1,1275

Курсы валют на Межбанке

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