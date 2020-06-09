Межбанк: рынок заставил всех волноваться

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Валютный рынок понедельника заставил поволноваться всех участников торгов, но в целом – окончился достаточно позитивно для гривны. После взлета котировок в середине дня – к концу сессии мы вернулись практически к утренним котировкам доллара 26,78/26,81.Основными “виновниками” такого активного рынка в середине дня стали:
1) Нерезиденты, которые активно покупали валюту через СИТИбанк за счет гривны от предыдущих погашений ОВГЗ;
2) Госбанки – по факту сегодня снова заменили интервенции Нацбанка по продаже доллара, чтобы сглаживать курсовые колебания. Подобное они проделывали и в конце прошлой недели и за счет своих продаж фактически сдерживали рост котировок. Выделялся Укргазбанк, который и продавал основные клиентские объемы валюты;
3) Нафтогаз и его дочерние компании – учитывая характер продаж, их стратегию и объемы – дилеры да и весь межбанк быстро “вычислили” владельца продаваемой госбанками валюты.
После взлета котировок в начале сессии – стало понятно, что курс стремится к цели в 26,90 и выше к концу дня, но уже к середине сессии госбанки практически выровняли спрос и предложение за счет своего предложения, а СИТИбанк достаточно быстро закрыл свои объемы покупки валюты под нерезидентов. Как только СИТИбанк ушел – спрос начал превышать предложение и котировки просели к утренним отметкам. НБУ на рынок сегодня не выходил. Тратить резервы в моменты роста курса – регулятор не хотел. а выкупать под самый вечер ему было особо нечего.
Ход торгов:
Как и в прошлую пятницу, спрос волнами превышал предложение в течение сессии, что периодически отражалось ростом котировок. С утренних 26,78/26,81 доллар к 11 часам вырос до 26,26,785/26,82 гривен, а к 12:00 – до 26,84/26,86.
Основную часть спроса составляли нерезидентские заявки и выходы СИТИбанка с покупками – провоцировали рост курса. Но уже с 11 часов госбанки постепенно продавали валюту (предположительно Нафтогаза) на пике котировок. К обеду покупатели и продавцы вышли на относительно компромиссный вариант по курсу 26,845/26, 865 и он продержался уже практически до 14 часов.
Затем покупателей стало явно не хватать, а предложение еще присутствовало. И к 15 часам доллар просел до 26,795/26,825 гривен, а затем постепенно рынок вышел на котировки 26,78/26,81 к концу сессии. НБУ в торгах не участвовал, предоставив госбанкам возможность продавать относительно дорого клиентскую валюту.
Главные события 15 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,79 / 26,82
евро – 30,17/ 30,20
российский рубль – 0,3820 / 0,3826
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1273 / 1,1275
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"5 ч. назад - 2554 15
В "Нафтогазе" рассказали, кто прежде всего будет менять поставщиков после открытия рынка газа09.06.2020, 14:36 - 1235 8
Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФВчера, 17:00 - 1266 7
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)5 ч. назад - 1432 4
В Украине платных дорог не будет - Укравтодор9 ч. назад - 1083 4
В "Слуге народа" разъяснили участь учителей-пенсионеров9 ч. назад - 4836 1
Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)13 ч. назад - 4300
Что грозит водителям за скрытие номеров авто9 ч. назад - 2826 2
Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет меняться7 ч. назад - 2755 1
Эксперты прогнозируют наиболее значительное в истории падение спроса на газВчера, 19:04 - 2755
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)2 ч. назад - 151
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 408
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1955 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2725 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3327