Изменения в имуществе при получении наследства, стоимость которого неизвестна: нужно ли уведомлять

Как подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии и нужно ли это, в случае получения наследства, подарка, приватизации недвижимого имущества, стоимость которых не известна.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При получении субъектом декларирования наследства, подарка, приватизации недвижимого имущества, стоимость которого не известна и денежная оценка не проводилась, уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подается.

Кто подает уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии:

служебные лица, занимающие ответственное и особо ответственное положение;

лица, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Другие субъекты декларирования уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии не подают.

Finance.ua писал, как получить наследство во время карантина. Для того чтобы получить наследство во время карантина, нужно выполнить два шага.

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