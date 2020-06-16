Изменения в имуществе при получении наследства, стоимость которого неизвестна: нужно ли уведомлять

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Как подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии и нужно ли это, в случае получения наследства, подарка, приватизации недвижимого имущества, стоимость которых не известна.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При получении субъектом декларирования наследства, подарка, приватизации недвижимого имущества, стоимость которого не известна и денежная оценка не проводилась, уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подается.
Кто подает уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Другие субъекты декларирования уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии не подают.
Finance.ua писал, как получить наследство во время карантина. Для того чтобы получить наследство во время карантина, нужно выполнить два шага.
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