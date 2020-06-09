Какие улучшения налоговой системы заложены в программу Правительства 2.0

Кабмин постановлением от 12.06.2020 г. №471 утвердил новую Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

По разделу 6.2 Программы Правительства определены основные изменения в налоговом законодательстве. В частности, предусмотрены:

1. Введение «нулевой декларации» доходов и состояний для определения нулевой точки отсчета с целью дальнейшего введения контроля за соответствием размера понесенных расходов с размером полученных доходов.

2. Введение налоговых стимулов относительно направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие.

3. Имплементация законодательных изменений по обеспечению представления плательщиками ЕСВ, налогоплательщиками, в том числе налоговыми агентами, единой отчетности по единому взносу и налогу на доходы физических лиц.

4. Имплементация законодательных изменений относительно функционирования Единой базы данных отчетов об оценке, порядка доступа, внесения, проверки информации до/из Единой базы на безвозмездной основе и формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости.

5. Имплементация законодательных изменений относительно электронного администрирования акцизного налога с топлива и спирта.

6. Имплементация законодательных изменений по внедрению программных РРО и поэтапной фискализации предпринимательской деятельности.

7. Пересмотр экологического налога с целью повышения его эффективности и снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды.

8. Эффективное внедрение норм Налогового кодекса Украины относительно ускоренной амортизации.

9. Совершенствование системы корпоративного налогообложения.

10. Урегулирование вопроса относительно автоматизированной оценки имущества с использованием информационно-телекоммуникационной системы и модуля электронного определения оценочной стоимости в профильном законодательстве.

11. Оптимизация организационной структуры ГНС, построенной по функциональному принципу. Восстановление управленческой вертикали, способной выполнять возложенные на ГНС задачи.

12. Введение мер налогового стимулирования, направленных на восстановление экономической активности субъектов хозяйствования после завершения карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

13. Просмотр действующих международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал и налаживания эффективного обмена информацией.

14. Имплементация законодательных норм с целью реализации Соглашения FATCA в части утверждения алгоритма действий ГНС относительно передачи отчетов в Налоговую службу США.

15. Введение законодательных новаций по совершенствованию контроля за трансфертным ценообразованием в рамках имплементации плана действий ВЕРЅ с целью повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫