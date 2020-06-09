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Повышением ренты на руду Украина сама себя вытесняет с иностранных рынков, - ІСС Ukraine

Повышением ренты на руду Украина сама себя вытесняет с иностранных рынков, - ІСС Ukraine

Повышение ренты на добычу руды, предусмотренное в изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к вытеснению украинских металлургов с мировых рынков.

Об этом заявил президент ICC Ukraine, член Мирового совета МТП Владимир Щелкунов.

“Иностранные страны поддерживают своих производителей. А мы что? Львиная доля всех бюджетных поступлений идет от экспорта металлургической продукции. Мы и так держим те рынки на грани рентабельности. А тут взяли и повысили ренту на металлургическую руду в полтора раза. Меткомбинаты, ГОКИ обращаются с открытыми письмами ко всем институтам – мы не против пересмотра ренты. Но не сейчас. Одним таким решением просто мы сами себя вытесняем из иностранных рынков. Мы стали неконкурентоспособны”, – сказал Щелкунов.

По его мнению, введение в действие нормы о повышении ренты на добычу руды надо отложить, по крайней мере на год, пока пройдет коронакризис.

“Отсрочьте введение этой нормы, по крайней мере на год, когда пройдет этот кризис. Если государство не может поддержать отечественного производителя финансово, то по крайней мере не вводите ему больше нагрузки”, – отметил Щелкунов.

Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отложить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы в условиях кризиса приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращение рабочих мест, существенного уменьшения платежей в государственный и местных бюджетов, а также ухудшение состояния экономики.

С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили также “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат”, “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича”, “Запорожский железорудный комбинат”.

По материалам РБК-Украина
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