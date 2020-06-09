Ford представил новый микроавтобус Transit (фото)

Компания Ford представила серию внедорожных микроавтобусов Transit и Transit Custom. Новинки доступны для заказа уже сейчас.

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Главной отличительной особенностью внедорожных версий Ford Transit, которые получили название Trail и Custom, является большая надпись «Ford» на матовой решетке радиатора. Кроме того, для моделей предусмотрены 16-дюймовые легкосплавные диски.



Фото: MMR

В салоне появилась кожаная обивка, в то время как кондиционер и лобовое стекло с обогревом теперь входят в список базового оснащения фургонов. Складные зеркала заднего вида с электроприводом также вошли в список функций, как и датчик света.



Фото: MMR

Моторная гамма новинок состоит из 2,0-литровых дизельных двигателей. Покупатели могут выбирать среди 128, 168 и 182-сильных агрегатов.

Стоимость новинки пока неизвестна.